L’Équipe: ’Frankrijk beroofd door Nederland’

Want door 2-2 van Liverpool-verdediger plaatste niet de wereldkampioen, maar Nederland - dat afgelopen zomer saillant genoeg ontbrak op het WK in Rusland - zich voor de Final Four van de Nations League.

„Frankrijk beroofd van Final Four”, kopt de toonaangevende Franse sportkrant L’Équipe. „Alles leek verloren voor Oranje, maar dankzij een gelijkmaker in blessuretijd, werd Frankrijk alsnog van de eerste plaats in de poule gestoten. En dat terwijl Nederland slechts enkele van de in totaal negentig minuten recht had op een plekje bij de Final Four.”

Didier Deschamps baalt na de 2-0 nederlaag in De Kuip. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Nederlands elftal kwam in Gelsenkirchen in de negende minuut op achterstand door een treffer van Timo Werner. Na twintig minuten werd het dankzij Leroy Sané zelfs 2-0 voor de Duitsers.

Door een treffer van Quincy Promes in de 85e minuut mochten Ronald Koeman en zijn spelers weer dromen van een plekje bij de beste vier landen van Europa. Door een treffer van Van Dijk - door L’Équipe de ’Kolos van Breda’ genoemd, bij het ingaan van de blessuretijd, werd het ticket voor de Final Four alsnog veiliggesteld.

„Ze waren vorig week zo briljant tegen ons, maar tegen Duitsland herkenden we de ’Vliegende Hollanders’ van Rotterdam lang niet terug”, aldus L’Équipe. „Vanaf het begin van de wedstrijd werd met name de zwak acterende defensie van Oranje doorboord door Duitse pijlen. Nederland had het duidelijk lastig met het 3-4-3-systeem van Joachim Löw en werd op alle vlakken gedomineerd.”