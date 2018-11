Recordomzet voor Bayern München

De regerend kampioen van de Bundesliga meldt dat in het boekjaar 2017/2018 een recordomzet is geboekt.

De totale omzet van de club van Arjen Robben kwam uit op 624,3 miljoen euro. Als ook alle dochterondernemingen (de gehele bv Bayern München) worden meegerekend, komt de omzet zelfs uit op 657,4 miljoen euro.

,,Bayern München is zeer tevreden over het economische resultaat van het boekjaar 2017/2018'', aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. ,,Naast de sportieve successen van het afgelopen seizoen met het winnen van de Duitse titel en de goede prestaties in de Champions League, is dit resultaat het bewijs dat Bayern ook op economisch gebied een goed seizoen heeft gehad.''