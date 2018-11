Voorzitter UEFA: ’Super League is fictie’

Zestien grote Europese clubs zouden onderling een nieuwe lucratieve competitie op willen zetten, al hebben enkele bestuurders van die clubs ontkend dat die plannen bestaan.

„De Super League komt er niet. Het is fictie of een soort van droom”, zegt Aleksander Ceferin, voorzitter van de UEFA, in een interview met de BBC. Volgens Ceferin neemt de UEFA de huidige Europese clubtoernooien onder de loep en zou het best kunnen dat enkele zaken veranderen. „Maar de komst van een Super League is onaanvaardbaar. Elke club moet de kans krijgen deel te nemen in een Europese competitie.”

Een van de plannen van de UEFA is de invoering van een derde Europees clubtoernooi, naast de Champions League en de Europa League. De ’Europa League 2’ zou in het seizoen 2021/2022 moeten starten. Aan alle drie de Europese toernooien zouden 32 clubs mee moeten gaan doen.

Bekijk ook: Juventus wil niet meedoen aan Europese Super League