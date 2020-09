Toegelaten bezoekersaantal Roland Garros daalt flink

Dat zijn er 8500 minder dan aanvankelijk de bedoeling was. Door een aanscherping van de coronaregels naar aanleiding van de oplopende besmettingscijfers in het gebied mogen om veiligheidsredenen minder mensen het tenniscomplex betreden.

Roland Garros zal worden onderverdeeld in drie sectoren, die volledig van elkaar zijn gescheiden. Daardoor kunnen de bezoekers hun eigen weg gaan bij binnenkomst en vertrek. In de stadions Philippe-Chatrier en Suzanne-Lenglen zijn per dag 5000 toeschouwers welkom, op Simonne Mathieu kunnen 1500 fans de partijen bijwonen.

Alle deelnemers aan het toernooi worden getest bij aankomst in Parijs, 72 uur later opnieuw en vervolgens om de vijf dagen. De spelers dienen te verblijven in twee geselecteerde hotels. Ze hebben alleen toegang tot het stadion op de dag van hun wedstrijden.

Het graveltoernooi in de Franse hoofdstad is sterk bezet. Vrijwel alle toppers hebben zich aangemeld, in tegenstelling tot de US Open die nu in New York aan de gang is. Veel hooggeplaatste spelers op de wereldranglijst lieten dit grandslamtoernooi, achter gesloten deuren, schieten vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende strenge gedragsregels en reisinstructies.