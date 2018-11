Veljkovic wil deal met justitie in schandaal

De Serviër wordt gezien als de spil in het onderzoek naar fraude en omkoping in de hoogste klasse. Hij wil volgens zijn advocaat Kris Luyckx in ruil voor medewerking strafvermindering.

Veljkovic moest dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Hij zit sinds oktober vast. De raadkamer beslist later op de dag of hij de cel mag verlaten.

„Wij hebben gevraagd of Veljkovic vandaag de gevangenis zou kunnen verlaten. We hebben gevraagd of dat kan onder een aantal strenge voorwaarden, waaronder het niet verlaten van België, geen contacten hebben met een aantal betrokkenen en dat hij ter beschikking blijft van de onderzoekers”, aldus zijn advocaat.