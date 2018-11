’Oud-Ajacied stalkt zus Kim Clijsters’

Over de inhoud van de klacht wil het Hasseltse parket niet communiceren, omdat ’het delicate dossier zich in de privésfeer bevindt’.

Clijsters zelf postte volgens Dag Allemaal recent wel een emotionele Instagrampost, waarin ze vertelde dat ze al drie jaar lang gestalkt werd. Namen noemt ze niet, maar de man zou haar dagelijks achtervolgd hebben aan haar huis en zelfs haar familie en vrienden hebben aangeklampt om Elke in een slecht daglicht te plaatsen.

Anonieme profielen

„Hij maakte anonieme profielen aan, waarmee hij reacties achterliet op mijn profiel en mij berichten stuurde. Hij liegt over mij en zegt tegen anderen dat ik een verschrikkelijk mens ben. Hij zat ’s nachts aan mijn huis in zijn wagen te wachten en te kijken naar wat ik aan het doen was of wie ik mee naar huis nam”, schreef ze volgens Het Laatste Nieuws.

Ze vervolgt: „Hij hing rond mijn huis rond en sprong in de tuin om door het raam van mijn slaapkamer te kunnen kijken. Hij wachtte mij na het uitgaan op op de parkeerplaats en contacteerde mijn vrienden om hen uit te vragen over mij.”

Triest en bang

Het had een grote weerslag op het leven van Clijsters. „Emotioneel had dat een grote impact. Ik heb er lang over gezwegen, en heb verschillende manieren geprobeerd om ermee om te gaan. Ik was triest en bang, maar ook kwaad. Ik vroeg mij af wat ik fout had gedaan of wat anders kon. Ik dacht dat het mijn fout was.”

Nadat Dag Allemaal haar over de klacht tegen haar ex-man contacteerde, verwijderde ze de post over de stalking.

