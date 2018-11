Duitsers nu tussen hoop en vrees

De ploeg van bondscoach Joachim Löw komt mogelijk in pot 2 terecht. Die Mannschaft is nu afhankelijk van het duel tussen Polen en Portugal. Mocht Polen gelijkspelen of winnen van de Portugezen, worden de Duitsers niet als groepshoofd ingedeeld.

Het Zuid-Europese land is al zeker van de finaleronde. Polen heeft nog maar één punt. Duitsland heeft er twee, maar de Polen hebben een minder slecht doelsaldo.

De mogelijke ’degradatie’ naar Pot 2 zou bijvoorbeeld betekenen dat Nederland mogelijk voor de EK-kwalificatie Löw en zijn spelers weer kan tegenkomen.

Portugal speelt vanavond om 20.45 uur thuis tegen de Polen.

