Toch kans op prijs Verstappen Abu Dhabi

Red Bull Racing gaat in de strijd om de DHL Fastest Pit Stop Award florissant aan de leiding. De puntentelling is hetzelfde als in de WK-strijd en de Oostenrijkse renstal heeft met alleen de race in Abu Dhabi te gaan een voorsprong van 20 punten op Ferrari: 423 om 403.

In de WK-stand heeft Verstappen een achterstand van drie punten op nummer vier Valtteri Bottas van Mercedes. Als de Limburger in Brazilië niet door Esteban Ocon van de baan was geramd en had gewonnen, was hij de Fin voorbijgestoken.

Echt groot lijken de kansen van Verstappen om Bottas alsnog te passeren niet. De GP van Abu Dhabi werd de afgelopen vier jaar gewonnen door een Mercedes-coureur. Vorig jaar zegevierde Bottas. Verstappen werd derde.

Kimi Raikkonen bezet de derde plaats, maar de Ferrari-coureur inhalen lijkt helemaal een lastige opgave te worden voor Verstappen. Het verschil tussen beiden is zeventien punten.