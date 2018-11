Ligtlee keer terug, Wild neemt rust

Kirsten Wild slaat de wereldbekerontmoeting over. De 36-jarige Almelose neemt even rust. Wild, zowel actief op de weg als op de baan, won zondag nog het omnium in Gent.

De jonge Mylene de Zoete neemt de plaats van Wild in Berlijn over op het onderdeel madison. Amy Pieters komt zowel op omnium als madison uit. ,,Dit is een uitstekende gelegenheid voor Mylene om zich te laten zien'', aldus bondscoach Peter Schep. ,,Voor Amy is dit een kans om te laten zien hoe ze op de individuele omnium-events uit de voeten kan. Dit is relatief nieuw voor haar, maar ze is inmiddels zelf ook wereldtop op de baan. Dus ik zie het met vertrouwen tegemoet.''

Bij de mannen komen namens Nederland Jan-Willem van Schip (omnium en madison) en Dion Beukenboom (madison) in actie op de duuronderdelen.

Naast Elis Ligtlee doet Shanne Braspennincx in Berlijn eveneens op de sprint als teamsprint mee. Kyra Lamberink rijdt ook de teamsprint.

Sprintcoach Hugo Haak koos bij de mannen voor Jeffrey Hoogland en Sam Ligtlee op de sprint, Harrie Lavreysen op keirin en Sam Ligtlee op kilometer. Nils van 't Hoenderdaal, Lavreysen, Ligtlee en Hoogland vormen de formatie bij de teamsprint.

De wereldbekerwedstrijd in Berlijn is van 30 november tot en met 2 december.