Schaaktweekamp volgen is hard werken voor Giri

Giri vertoefde nog in China toen de eerste partij begon. ,,Ik kon maar anderhalf uur kijken, omdat ik naar bed moest. Ik zag hoe goed Carlsen speelde en was onder de indruk van zijn spel; zo goed en snel. Deze tweekamp wordt een nachtmerrie voor Caruana, hij is er niet klaar voor, dacht ik. Maar toen ik wakker werd was het toch remise geworden en vanaf dat moment is het een duel tussen twee gelijke spelers die af en toe met iets bijzonders schieten.’’

Giri (24) licht toe dat de Noorse titelverdediger in die eerste, lange schaakpartij van meer dan zeven uur in gewonnen positie stond, maar het toch niet wist af te maken. ,,Hij raakte totaal de draad kwijt. Vanaf dat moment heeft Carlsen geen echte kansen meer gehad.’’

Bekijk ook: Carlsen en Giri blikvangers Tata Steel Chess

Bekijk ook: Aanval op de schaaktroon

Caruana daarentegen had in de achtste ronde wel de mogelijkheid om het volle punt binnen te halen. ,,Hij had een mooie pion over en de computer schreef de zege al aan hem toe, maar toch maakte hij een misser. Dat was geweldig. Caruana speelt zelfverzekerd en gelooft in zijn stellingen, maar hij wilde op dat moment winnen en controleren tegelijk en dat kan niet.’’

Giri volgt de partij tussen de twee beste schakers van de wereld met nog meer belangstelling dan wie ook. ,,De tweekamp is voor mij hard werken. Ik analyseer alles van Carlsen, want in januari moet ik weer tegen hem in het toernooi in Wijk aan Zee en ik wil goed voorbereid zijn. Ik zie graag dat hij verliest.’’

De Nederlander vreest dat hij dan wel weer tegenover de wereldkampioen zit. ,,Ik ben bang dat het op een tiebreak zal uitdraaien en dan is Carlsen in het voordeel. Hij is de betere snelschaker. Ik heb dat ook zelf ervaren vorig jaar in Wijk aan Zee, toen Carlsen en ik gelijk waren geëindigd en een vluggertje de winnaar moest bepalen. Dat kan volgend jaar weer gebeuren, dus ik ga ook zeker trainen op het snelschaken.''