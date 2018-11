Van der Poel slaat terug richting icoon

“Ik begrijp waarom mensen dat zeggen, maar ik geef hetzelfde antwoord als mijn vader Adrie”, aldus de Nederlandse heerser binnen het veldrijden in Het Nieuwsblad.

„Als ik wacht om weg te rijden en drie ronden voor het einde heb ik een lekke band, dan gaat de rest ook niet wachten op mij. Ik train hard in de week om crossen te winnen. Niet om crossen spannend te maken.”

De 71-jarige De Vlaeminck, die als wielrenner vier keer Parijs-Roubaix won, stelde onlangs dat Van der Poel het veldrijden kapot maakt. „Ik vind dat Van der Poel slimmer moet zijn, want er haken veel mensen af”, zei hij in gesprek met de VRT.

„Na tien minuten heb je tegenwoordig alles gezien in het veldrijden, het is het bekijken niet meer waard. Van der Poel is een echte Hollander die alles naar zich toe wil trekken, dat begrijp ik. Maar je kunt het ook mooi maken als je de beste bent.”