FOTO: Oranje-feest in kleedkamer

Oranje viert feest na de 2-2 tegen Duitsland Ⓒ Screenshot @OnsOranje

Dat Virgil van Dijk maandagavond de gevierde man was, staat buiten kijf. De aanvoerder schoot het Nederlands elftal naar de groepswinst in de Nations League. Toch straalt Oranje na de wedstrijd in Gelsenkirchen vooral eenheid uit.