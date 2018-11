Emotioneel afscheid Cahill bij Socceroos

In het vriendschappelijke duel met Libanon in het olympische stadion van Sydney speelde hij zijn laatste wedstrijd. De Socceroos wonnen overigens met 3-0.

„Dit is de enige keer dat je me ziet huilen”, aldus Cahill bij zijn afscheid waarbij hij zijn familie, ploeggenoten en voor de fans bedankte. „Elke keer dat ik voor Australië speelde, deed ik dat met groen en goud in mijn hart. Ik heb alles gegeven. Dank je, Australië.”

De aanvallende middenvelder was aanwezig op vier WK’s. Hij speelde 108 interlands en scoorde vijftig keer. Cahill is daarmee de topscorer van zijn land.

De 38-jarige voetballer maakte afgelopen WK deel uit van de Australische selectie van bondscoach Bert van Marwijk. De Nederlander roemde vooraf de „buitengewone kwaliteiten” van Cahill, maar hij kreeg weinig speeltijd in Rusland. Van Marwijk liet hem alleen invallen in de laatste groepswedstrijd tegen Peru.

Cahill speelde een groot deel van zijn carrière in Engeland bij Everton. De laatste club waarvoor hij speelde was Milwall.