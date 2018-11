Belgisch international deelt klappen én geld uit

De Belgisch international sloeg zijn ploegmaat in augustus een gebroken neus na een incident op de training. Pengxiang kwam sindsien niet meer in actie voor de club. Als ’goedmakertje’ kreeg hij een bedrag van 10.000 euro aangeboden door Carrasco.

Yannick Carrasco wisselde tijdens het WK in Rusland basisplaatsen en wisselbeurten met elkaar af. Ⓒ AFP

„Het gebeurde tijdens een training, toen het na een duel tot een klein dispuut kwam”, aldus de 25-jarige Rode Duivel, die 34 interlands achter zijn naam heeft staan. „Ik wil me verontschuldigen bij hem. In het voetbal, vooral bij trainingen, kunnen zulke dingen gebeuren. Ik vind hem een sterke speler en heel goed persoon. Hopelijk herstelt hij snel.”

Carrasco had zich vorige week normaal gesproken bij de Belgische selectie moeten melden, maar door paspoortproblemen - volgens de VTM veroorzaakt door het incident - miste hij de duels met IJsland (2-0 winst) en Zwitserland (5-2 verlies). In oktober was hij wel gewoon present toen België tegen Nederland (1-1) speelde.