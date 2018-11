Defensieve zorgen voor Slutsky blijven

De 21-jarige verdediger is niet de eerste speler die afhaakt bij de Arnhemmers. Maikel van der Werff (knie), Arnold Kruiswijk (rug) en Tim Matavz (gebroken kuitbeen) staan al een tijd aan de kant.

Er is ook goed nieuws voor Vitesse. Coach Leonid Slutsky kan zondag tegen Willem II wel weer beschikken over verdediger Rasmus Thelander, die herstelt is van een enkelblessure. Danilho Doekhi is terug van een schorsing.