Nederlandse verrassing op WK boksen

De 27-jarige op Curaçao geboren boksster was in de kwartfinales van de klasse tot 57 kilogram verrassend te sterk voor Alessia Mesiano. De Italiaanse behaalde in 2016 nog de wereldtitel. Betrian is in New Delhi nu al zeker van een bronzen medaille.

Ook Nouchka Fontijn (75 kg), zilveren medaillewinnares op de Olympische Spelen in Rio, blijft het goed doen. De Nederlandse, als eerste geplaatst, kwam tegen de Canadese Tammara Thibeault niet in de problemen en won met maximale cijfers.

Jemyma en Nouchka zijn door deze prestatie al zeker van een bronzen medaille.