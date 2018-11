Oranje-debutant rest van het jaar aan de kant

Dilrosun verving aan het einde van de eerste helft de geblesseerd geraakte Ryan Babel. De 20-jarige aanvaller van Hertha BSC moest na ruim een kwartier in de tweede helft zelf ook vroegtijdig naar de kant, uitgerekend tijdens zijn debuut voor Oranje.

Hertha-trainer Pal Dardai zei eerder op dinsdag al dat Dilrosun het komende duel met Hoffenheim in de Bundesliga zou moeten missen. Toen wist hij echter nog niet of het bij zijn waardevolle spits een spierverrekking of scheuring betrof. Nader onderzoek wees uit dat het om een forse blessure bij Dilrosun gaat.

,,Dit is niet normaal. We hebben dit seizoen nog nooit twee of drie keer achter elkaar met hetzelfde team kunnen spelen. Er zijn altijd wel een paar geblesseerden'', baalt de Hongaarse coach, die zich eerder kritisch uitliet over het feit dat bondscoach Ronald Koeman Dilrosun nu al voor Oranje selecteerde. Dardai vond dat te snel en is van mening dat de jongeling eerst langere tijd goed moet presteren.

De Amsterdammer tekende bij Hertha BSC tot dusver voor twee doelpunten en drie assists. Dilrosun kwam afgelopen zomer naar Berlijn, nadat hij vier jaar in de jeugd van Manchester City had gespeeld. Daarvoor droeg hij het shirt van Ajax.