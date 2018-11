KNVB dient Lineker van repliek

Waar Die Mannschaft de reputatie heeft om vaak in de laatste fase van een wedstrijd te scoren, was het maandagavond de beurt aan Oranje. Door twee doelpunten in de laatste vijf minuten pakte de ploeg van Ronald Koeman een belangrijk punt: 2-2. Oranje plaatste zich daarmee voor de Final Four.

„Degene die zei dat voetbal een spelletje is van 22 spelers die 90 minuten lang achter een bal aan rennen, waarbij aan het einde de Duitsers altijd winnen, heeft er echt niets van begrepen”, aldus de Engelsman, doelend op zijn eigen beroemde quote uit 1990, die hij deed nadat Engeland op het WK was uitgeschakeld door (West-)Duitsland.

OnsOranje, het Twitter-account van de KNVB, wist wel raak met het grapje van Lineker. „Misschien kunnen we het hier eens over hebben tijdens de Nations League-finale in juni...”

Nederland voegde zich door het gelijkspel in Gelsenkirchen bij Engeland, dat zich net als Portugal en Zwitserland al had geplaatst voor de Final Four.