Bennett hoopt op ’driekoppig monster’

De Nieuw-Zeelander denkt dat het drietal samen hoge ogen kan gooien in Frankrijk, zo vertelt hij in gesprek met Cyclingnews.

„Ik zou ons graag in de Tour zien. Jullie hebben gezien wat Steven en Primoz afgelopen keer met zijn tweeën hebben gedaan. Als we met z’n drieën heengaan hebben we echt een groot voordeel.”

Kruijswijk en Roglic finishten dit jaar als vierde en vijfe in de Tour. Bennett kan het met beiden goed vinden „Ik heb met Steven eerder de Vuelta gereden en we gaan prima met elkaar om. Hetzelfde geldt voor Primoz. Ik heb geregeld met hem op de kamer gelegen en we kunnen goed met elkaar.”

George Bennett eindigde dit jaar als achtste in de Giro. Ⓒ Hollandse Hoogte

Of het nou mét Kruijswijk en Roglic is of niet, Bennett wil in ieder geval de Tour rijden. „Deze Tour ligt me gewoon goed. We trekken volgend jaar echt het hooggebergte in en daar ben ik altijd goed. Bovendien zijn er weinig tijdritten. Ik vind het parcours het leukste in jaren.”

De route van de Giro d’Italia heeft Bennett nog niet tot in detail bekeken. „Maar ik weet wel dat er in de eerste week veel sprintritten zijn en we in totaal drie tijdritten voor ons kiezen krijgen. Voor mij wordt het dan lastig om daar heel goed te zijn.”