Teambaas gecrashte F3-coureur: ’Onzekerheid was het ergste’

Wat de officiële zendgemachtigde niet wilde (of mocht) laten zien, deelden toeschouwers hun opnames van het ongeluk op digitale media. Uit die beelden is gebleken dat de Duitse Macau-debutante op de achterkant van voorganger Jehan Daruvala botste. De Indiër was van zijn gas af gegaan vanwege de gecrashte Japanse rijder Sho Tsuboi in de haakse bocht Lisboa waar met gele vlaggen werd gezwaaid.

Op dat moment had de speedtrap de snelheid van Flörsch op 276 km/uur gemeten. Na het contact met Daruvala vloog Sophia achterwaarts over de kerbstones en werd zij gelanceerd met een geschatte snelheid van 250 km/uur. Zij vloog over de omrastering. Fotografen en marshalls die zich achter de omheining bevonden, werden geraakt bij de inslag. Zij kwamen er wonderwel relatief goed van af. De Chinese fotograaf Chan Weng Wang liep een gescheurde lever op en marshall Chan Cha een gebroken kaak en snijwonden. Intussen zijn Tsuboi en de Japanse fotograaf Hiroyuki Minami al uit het ziekenhuis ontslagen.

De beelden van de gruwelijke crash zijn over de gehele wereld gegaan. Teambaas Frits van Amersfoort vertelde dat hij zijn hele leven niet vergeten zal hoe hij aanvankelijk in onzekerheid werd gelaten en geen idee had wat zijn rijdster was overkomen. Nadat de race was stilgelegd en de rest van het veld naar de pitstraat was teruggekeerd, onthield de wedstrijdleiding zich van commentaar. „Dat was het ergste van die eerste twintig minuten dat we niets hoorden van wat er precies aan de hand was. Totdat er al mensen aankwamen die ons op hun mobieltjes beelden van de crash lieten zien. Dan slaat de schrik je om het hart”, vertelde Van Amersfoort die pas helemaal opgelucht was toen Sophia een foto deelde waarop zij aangaf oké te zijn. „Ze hebben allemaal in een engeltje op hun schouders gehad”, meende de teambaas.

Bekijk ook: Marathonoperatie na horrorcrash

Bekijk ook: Breuk in rug na horrorcrash