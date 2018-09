Joost Luiten vliegt eruit op Old Course

Joost Luiten ligt eruit. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor golfer Joost Luiten zit het Alfred Dunhill Links Championship in Schotland er op. De dertigjarige Rotterdammer bleef zaterdag op de achttien holes van de Old Course in St. Andrews weliswaar één slag onder het baangemiddelde, maar dat was niet genoeg om in het klassement de 'cut' te halen.