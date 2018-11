Veljkovic-deal: 5 jaar voorwaardelijk en boete, en alles vertellen

Zijn advocaat maakte bekend dat zijn cliënt akkoord is gegaan met een voorwaardelijke celstraf van vijf jaar en een boete van 80.000 euro, die eveneens voorwaardelijk is. Daarnaast zijn al zijn inkomsten die illegaal zijn verkregen uit zijn werkzaamheden als voetbalmanager verbeurd verklaard.

Veljkovic werd eerder op dinsdag onder strenge voorwaarden vrijgelaten. ,,Hij zal oprechte en volledige verklaringen moeten afleggen en krijgt zeker geen vrijbrief'', liet het federaal parket weten.

Veljkovic wordt gezien als de spil in het Belgische voetbalschandaal. Hij besloot dinsdag een deal met justitie te sluiten. Dat is volgens de wet sinds dit jaar in België mogelijk. Hij wordt nu gezien als eerste 'spijtoptant' in het land.

De in opspraak geraakte zaakwaarnemer zat sinds oktober vast.