Maxime Jonker en Marit Bouwmeester op WK zeilen richting de top

Zeilsters Jonker en Bouwmeester stijgen op WK richting top

22.28 uur: De Nederlandse zeilsters Maxime Jonker en Marit Bouwmeester hebben zich in Argentinië op de derde dag van het WK in de Ilca 6-klasse gemeld in de top van het klassement. Jonker staat in de gezamenlijke tussenstand vierde en Bouwmeester neemt de achtste positie in.

De zeilsters zijn in Mar del Plata door het grote aantal deelnemers verdeeld over twee groepen. Bouwmeester legde in haar eerste race van de dag beslag op de eerste plaats. Jonker werd in haar groep derde. De geplande tweede race ging niet door om onweersdreiging.

De andere Nederlandse deelneemsters, Mirthe Akkerman en Roos Wind, staan respectievelijk 20e en 42e in de stand. De Deense Anne-Marie Rindom gaat aan de leiding.

Voor de Nederlandse zeilsters staat op het WK olympische kwalificatie op het spel. Er is slechts één ticket in de Ilca 6-klasse beschikbaar voor de Spelen in Parijs. Viervoudig wereldkampioene Bouwmeester veroverde achtereenvolgens zilver, goud en brons tijdens de laatste drie Olympische Spelen. Het WK duurt tot en met 10 januari.

„We hebben echt een supersterke Nederlandse ploeg in Mer del Plata. Ze hebben een lastige start van het evenement meegemaakt, maar zo kan zeilen zijn”, zegt bondscoach Arnoud Hummel. „Ik weet zeker dat degene die deze selectie wint absoluut een medaillekandidaat op de Olympische Spelen is en ook op het podium van een WK kan eindigen.”

Chelsea-verdediger Kerr loopt kruisbandblessure op

© Pro Shots Sam Kerr

18.27 uur: Sam Kerr van Chelsea heeft een kruisbandblessure opgelopen tijdens het trainingskamp van de Engelse ploeg in Marokko. De club meldde dat de 30-jarige Australische de komende dagen nader onderzoek door een specialist ondergaat.

Kerr is een van de belangrijkste speelsters bij Chelsea, de koploper van Engeland. De spits was dit seizoen goed voor vier treffers in acht competitieduels en tekende voor vijf doelpunten in de Champions League. Kerr arriveerde in 2019 bij Chelsea en veroverde met de ploeg onder meer vier keer op rij de landstitel. De aanvoerder van het Australische elftal was afgelopen jaar de nummer 2 in de verkiezing van de Ballon d’Or.

Handballers verliezen ook derde oefenduel in Golden League

17.33 uur: De Nederlandse handballers hebben ook hun derde en laatste oefenduel in de zogenoemde Golden League verloren. De ploeg van bondscoach Staffan Olsson ging in Kopenhagen met 18-32 onderuit tegen gastland Denemarken.

Oranje leed donderdag al een kleine nederlaag tegen Egypte (28-30), waarna zaterdag ook werd verloren van Noorwegen (35-38).

De oefenwedstrijden in het kader van de Golden League zijn ter voorbereiding op het Europees kampioenschap, dat van 10 tot en met 28 januari in Duitsland op het programma staat. De Nederlandse ploeg begint het EK op 11 januari met een wedstrijd tegen Georgië, waarna poulewedstrijden volgen tegen Bosnië en Herzegovina en Zweden.

Duitse tennissers veroveren United Cup

© ANP/HH Duitsland viert de veroverde Europese titel.

16.21 uur: Duitsland heeft in Sydney de finale om de United Cup gewonnen. De beslissing in de strijd met Polen moest komen uit het dubbelspel. Daarin waren Laura Siegemund en Alexander Zverev te sterk voor Iga Swiatek en Hubert Hurkacz. De beslissing viel na twee sets pas in de supertiebreak: 6-4 5-7 10-4.

Duitsland had na een vroege break de eerste set gewonnen, waarna het Poolse dubbel de stand weer recht trok. Bij 9-4 in de supertiebreak benutte het Duitse koppel het eerste wedstrijdpunt.

Eerder had Swiatek Polen op voorsprong gezet door Angelique Kerber in iets meer dan een uur te verslaan: 6-3 6-0. Zverev bracht daarna met een zege op Hurkacz de Duitse ploeg weer op gelijke hoogte. De Duitser was in een lange driesetter te sterk. Na zo’n drie uur tennis stonden de setstanden 6-7 (3), 7-6 (6), 6-4 op het scorebord. Zverev was er twee keer in geslaagd een wedstrijdpunt voor de Pool, die ook de landenwedstrijd had kunnen beslissen, weg te werken.

Beide tennissers moesten na een korte pauze weer de baan op voor het afsluitende dubbelspel. Duitsland is de opvolger van de Verenigde Staten, een jaar geleden de winnaar van de eerste editie van de United Cup.

Vlhova verkleint achterstand, nieuwe domper Shiffrin

© ANP/HH Petra Vlhova

15.51 uur: Skiester Petra Vlhova heeft de slalom in het Sloveense Kranjska Gora gewonnen. De 28-jarige Slowaakse verkleinde met haar derde zege in de wereldbeker haar achterstand op de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, die zich niet wist te plaatsen voor de tweede run.

In de algemene stand gaat Shiffrin aan de leiding met 929 punten, 207 punten meer dan naaste belager Vlhova. Op de slalom is het verschil tussen de Amerikaanse (430 punten) en de Slowaakse (425 punten) slechts vijf punten. Vlhova schreef in Kranjska Gora de eerste run op haar naam, waarna ze in de tweede run genoeg had aan de zevende plaats. De Duitse Lena Dürr werd tweede op 0,72 seconden.

Shiffrin kende een teleurstellend weekend. De 93-voudige wereldbekerwinnares miste zondag halverwege haar eerste run een poortje. Een dag eerder moest ze genoegen nemen met de negende plaats op de reuzenslalom.

Manuel Feller won ternauwernood de slalom bij de mannen in Adelboden. De 31-jarige Oostenrijker was 0,02 seconden sneller dan de Noor Atle Lie McGrath. Dominik Raschner uit Oostenrijk werd derde. Feller nam in de stand op het onderdeel de leiding over van zijn landgenoot Marco Schwarz, die dit seizoen niet meer in actie komt door een knieblessure.

Tigist Ketema snelste marathondebutante ooit

11:46 uur De Ethiopische Tigist Ketema heeft in Dubai de beste tijd ooit gelopen door een debutante op de marathon. Ketema kwam tot een tijd van 2.16.07, waarmee de 25-jarige atlete het parcoursrecord met ruim een minuut verbeterde. Haar tijd geldt als de achtste ooit gelopen.

Sifan Hassan kwam bij haar debuut op de marathon in april 2023 in Londen tot een tijd van 2 uur, 18 minuten en 33 seconden. Later in dat jaar verbeterde ze dat Nederlandse record tot 2.13.44, de tweede tijd ooit gelopen.

Ketema is een voormalig Afrikaans kampioene onder 20 jaar op de 800 meter. In 2022 won ze al de Great Ethiopian Run over 10 kilometer, waarmee ze haar potentie toonde als atlete voor de lange afstand.

Haar landgenote Tigist Assefa is sinds afgelopen najaar in het bezit van het wereldrecord: 2.11.53.

Basketballers Houston weerstaan uitblinkende Antetokounmpo

09:48 uur NBA-vedette Giannis Antetokounmpo heeft niet kunnen voorkomen dat Milwaukee Bucks onderuit ging bij Houston Rockets. De Griek kwam in het duel in Houston tot liefst 48 punten en 17 rebounds, maar het was niet genoeg voor de winst. Houston won met 112-108. Het was de derde nederlaag in de laatste vier duels van de Bucks, die nog wel tweede staan in de oostelijke divisie van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Koploper Boston Celtics won bij Indiana Pacers met 118-101. Makkelijk had Boston het niet. Center Kristaps Porzingis viel snel uit, nadat hij aan het oog werd geraakt. Sterspeler Jayson Tatum viel op met enkele fouten en zat in het derde kwart een tijdje op de bank na zijn vierde fout. Hij kwam toch nog tot 38 punten en 14 rebounds. Jaylen Brown was goed voor 31 punten. De Pacers zagen hun reeks van zes overwinningen eindigen.

Derde Australische wegtitel op rij voor Luke Plapp

09:23 uur De Australiër Luke Plapp heeft in het nog prille wielerjaar al zijn tweede zege geboekt. Plapp won in Buninyong voor het derde jaar op rij het Australisch kampioenschap op de weg, nadat hij zich donderdag al had verzekerd van de nationale titel in het tijdrijden.

Plapp (23) stapte dit jaar over van Ineos Grenadiers naar de ploeg Jayco AlUla. Samen met zijn ploeggenoot Chris Harper bereikte hij de finish waarna hem de titel werd gegund. Kelland O’Brien maakte het feestje van Jayco AlUla compleet met de bronzen medaille.

Bij de vrouwen was de Australische titel voor Ruby Roseman-Gannon. De renster van Liv AlUla Jayco versloeg Lauretta Hanson en Alexandra Manly in de sprint.

Schorsing vechtende Draymond Green opgeheven

08:43 uur Basketballer Draymond Green mag weer in actie komen in de Amerikaanse profcompetitie NBA nadat hij twaalf duels moest missen vanwege een schorsing. De forward van Golden State Warriors werd half december voor onbepaalde tijd geschorst nadat hij Jusuf Nurkic van Phoenix Suns in het gezicht had geslagen. Dat gebeurde kort nadat hij al een schorsing van vijf duels had uitgezeten.

De NBA zei in een verklaring dat Green „stappen heeft ondernomen die zijn toewijding tonen om zijn gedrag in overeenstemming te brengen met de normen die van NBA-spelers worden verwacht.” Green (33) voerde onder meer gesprekken met vertegenwoordigers van de NBA, van zijn club Golden State Warriors en de spelersbond.

Het was al de zesde schorsing voor Green, die zich weer op de training gaat melden in afwachting van zijn rentree in het veld.