’Ronaldo kon vorig jaar al naar AC Milan’

Voormalig Milan-directeur Marco Fassone claimt dat de 33-jarige Portugees in 2017 al wilde vertrekken bij Real Madrid. „ (toenmalig eigenaar, red.) Li Yonghong wilde Ronaldo bij AC Milan, omdat die een enorme impact zou kunnen hebben op de Chinese markt”, vertelt Fassone aan Sole24Ore.

„Ronaldo wilde weg bij Madrid. We ontmoetten in juli 2017 zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes om te checken of Ronaldo bereid was om naar Milan te verkassen en wat hij wilde verdienen”, vervolgt Fassone.

Het was echter niet haalbaar voor Milan om Ronaldo te betalen. „Ik heb Li er toen van overtuigd om zijn droom te beëindigen, omdat Ronaldo te duur was.”

Ronaldo bleef vervolgens nog één jaar bij Real Madrid en bezorgde de Koninklijke de derde Champions League in successie. Juventus nam de topscorer aller tijden van de Champions League vervolgens voor honderd miljoen euro over van Real.