Teambaas Sauber eist meer van nieuwe coureurs

De achtste plaats in het WK voor constructeurs kan Sauber dit jaar nauwelijks nog ontgaan. Dankzij goede scores in Mexico (acht punten) en Brazilië (zes punten) liepen de Zwitsers weg van de nummer negen, Toro Rosso.

Sauber heeft nu negen punten voorsprong op de Italianen. „Maar het is pas zeker wanneer er met de geblokte vlag gezwaaid wordt”, reageerde Saubers teammanager Beat Zehnder tegen Auto Motor und Sport. „Gelukkig wordt er geen regen verwacht in Abu Dhabi.”

Een achtste plaats is in 2019 niet genoeg. „Dit jaar hebben wij het aan het begin laten liggen”, aldus Zehnder. Volgend jaar moet dat beter. „We willen gaan voor de zesde plaats. Op basis van onze ontwikkeling in de afgelopen maanden moet dat onze doelstelling zijn.”

Daarvoor trekt Sauber alles uit de kast. Met voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen en talent Antonio Giovinazzi werden er twee nieuwe rijders aangetrokken. Deze zomer werd er in de persoon van Simone Resta al een nieuwe technisch directeur gevonden.

Resta, die overkwam van Ferrari, verrichte de afgelopen maanden al goed werk. Zehnder zag dat Sauber de snelste van de middenmoot was. „Alleen Daniel Ricciardo viel niet bij te benen.”

Of de doelstelling van Sauber realistisch is, valt te bezien. Force India kreeg een flinke kapitaalinjectie van een rijke groep investeerders. Toro Rosso haalt de banden met Red Bull Racing nauwer aan het team van Williams staat er financieel beter voor dan de afgelopen jaren.

