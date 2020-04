Financiële meevaller voor Vitesse lonkt in coronacrisis

Milot Rashica, voormalig buitenspeler van de club uit Arnhem, staat namelijk op het punt om de overstap te maken van Werder Bremen naar RB Leipzig. Dat meldt de Weser Kurier.

De nu 23-jarige Kosovaar werd door Vitesse in de winterse transferperiode van het seizoen 2017/2018 verkocht aan Werder, na een succesvolle periode in het Gelredome. Rashica kwam in de zomer van 2015 naar Vitesse en was tweeënhalf jaar op rij basisspeler. De rechtsbuiten maakte deel uit van de ploeg die in 2017 de KNVB-beker won, de enige hoofdprijs in de geschiedenis van de Arnhemmers.

Vitesse ontving al zo’n 7,5 miljoen euro bij de verkoop van Rashica aan Werder, en bij een nieuwe transfer zouden de Arnhemmers ook weer een percentage opstrijken. Volgens de Duitse krant zou RB Leipzig zo’n 40 miljoen euro voor de international van Kosovo over hebben.