Nederlandse vrouw test Formule E-bolide in Saudi-Arabië

De proefwedstrijd zal op 16 december op het stratencircuit plaatsvinden, een dag na de openingsrace van de mannen in het kampioenschap van de elektrische sportwagens. Alle teams zullen aan de testrace deelnemen.

Visser (23) komt in actie namens BMWi Andretti Motorsport. De coureur uit Dronten behoorde in 2013 korte tijd tot het opleidingsteam van Red Bull, maar ze moest die al snel weer verlaten vanwege tegenvallende resultaten. Daarna was ze vooral actief in de Formule V8 3.5, een talentklasse. Ruim een jaar geleden werd Visser opgenomen in het juniorenprogramma van BMW.

Volgens de organisatie van Formule E hebben de lokale promotors in Saudi-Arabië gevraagd om vrouwelijke deelname aan de testrace. Afgelopen zomer kregen vrouwen toestemming in het koninkrijk om auto's te besturen.

De Formule E begint komende maand aan het vijfde seizoen en doet voor de eerste keer het Midden-Oosten aan.