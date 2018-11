Neymar laat Brazilië en PSG schrikken

De sterspeler van de Brazilianen en Paris-Saint-Germain verliet in het Engelse Milton Keynes strompelend het veld. Na een individuele actie greep Neymar naar zijn rechterlies. Richarsilon verving de ongelukkige aanvaller al in de achtste minuut en maakt in de 46e minuut het winnende doelpunt: 1-0.

Volgens de Braziliaanse teamdokter Rodrigo Lasmar lijkt de blessure bij Neymar mee te vallen. „Hij klaagde bij het verlaten van het veld over pijn. Het voelde volgens hem niet lekker aan. We hebben nog wat meer tijd nodig voor nader onderzoek, maar in principe is het geen ernstige blessure.”

De vraag is nu of de 26-jarige Braziliaan op tijd fit is voor het cruciale Champions League-duel tussen PSG en Liverpool in de vijfde speelronde van de groepsfase. De Franse kampioen staat derde in poule C met vijf punten. Liverpool en Napoli hebben zes punten.

De Fransen moeten volgende week woensdag winnen van de formatie van Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk om het perspectief op een plek in de volgende ronde van het miljoenenbal helder te houden.

Er was nog meer slecht nieuws voor PSV. Kylian Mbappé moest na ruim een half uur in de oefeninterland van Frankrijk tegen Uruguay in Saint-Denis naar de kant. Hij kwam hard in botsing met doelman Martin Campana. Daarbij liep hij een schouderblessure op.

Kylian Mbappé laat zich horen. Ⓒ EPA

Frankrijk was in Saint-Denis in een oefeninterland met 1-0 te sterk voor Uruguay. Olivier Giroud maakte in de 52e minuut het doelpunt uit een strafschop.

In het Belgische Genk won Italië de oefeninterland tegen Verenigde Staten met 1-0. Invaller Matteo Politano maakte diep in blessuretijd het doelpunt.

Marokko versloeg Tunesië in een oefeninterland met 1-0. Ajacied Noussair Mazraoui mocht in de 85e minuut nog even invallen bij de winnende ploeg. Clubgenoot Hakim Ziyech meldde zich af voor het duel in Tunesië. Hij keerde vervroegd terug naar huis wegens een knieblessure, Ziyech is volgens Ajax naar verwachting twee weken niet inzetbaar.