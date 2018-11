’Cijfers Nations League zijn fantastisch’

,,We kregen altijd klachten van de grote voetballanden dat ze tegen kleine landen speelden en niet tegen elkaar. En we kregen opmerkingen van kleine landen dat ze nooit wonnen", zei Ceferin dinsdag tijdens een persconferentie in Brussel. ,,Het is heel interessant en het biedt ook landen uit de D-divisie een kans op deelname aan het EK. Dat was voorheen bijna onmogelijk. Alle cijfers zijn fantastisch."

Het toernooi werd aanvankelijk met scepsis ontvangen, vanwege de complexiteit en omdat velen de noodzaak van een nieuw toernooi niet zagen. De Nations League werd mede in het leven geroepen om een deel van de minder aantrekkelijke vriendschappelijke duels te vervangen.

Oranje won groep 1 in divisie A en verzekerde zich van deelname aan het eindtoernooi van de Nations League.

