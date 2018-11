Zweden promoveert naar A-divisie

De Scandinaviërs wonnen de laatste poulewedstrijd tegen concurrent Rusland met 2-0. Voor de thuisploeg kwamen Victor Lindelöf en Marcus Berg tot scoren. De landen speelden eerder in Rusland met 0-0 gelijk. Zweden won zaterdag al met 1-0 van Turkije.

Portugal moest in de afsluitende thuiswedstrijd tegen Polen genoegen nemen met 1-1. André Silva opende in de 34e minuut de score voor de Europese kampioen. Arek Milik maakte na ruim een uur uit een strafschop gelijk. Portugal moest daarna verder met tien man wegens rood voor Danilo Pereira, die de strafschop veroorzaakte.

Portugal verzekerde zich zaterdag al van deelname aan de Final Four, volgend jaar zomer in eigen land. Ook Nederland, Engeland en Zwitserland doen mee aan de strijd om de titel in de Nations League.

Servië won met 4-1 van Litouwen en promoveerde daardoor naar de B-divisie. Ook Schotland, dat rivaal Israël met 3-2 versloeg, verzekerde zich van een plek in de B-divisie. James Forrest scoorde drie keer voor de thuisploeg in Glasgow.

Kosovo, al zeker van de groepswinst en promotie naar de C-divisie, sloot af met een royale thuiszege tegen Azerbeidzjan: 4-0. Arber Zeneli (sc Heerenveen) viel op met drie treffers.