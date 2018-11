Vitesse het schip in met sponsor Swoop

De Eredivisieclub uit Arnhem eindigde op 9 miljoen euro in de plus en dat ondanks een fikse tegenvaller op commercieel vlak. Swoop, het bedrijf dat in het seizoen 2017/2018 als hoofdsponsor fungeerde en op de shirts van Vitesse prijkte, blijkt niet aan zijn financiële verplichtingen te hebben voldaan.

Vitesse zou nog circa 400.000 euro tegoed hebben van Swoop, een bedrijf dat in tweedehands telefoons, laptops en elektronica handelt en vorige maand faillissement aanvroeg. „Het klopt dat er een bepaald bedrag open staat”, bevestigt algemeen directeur Joost de Wit van Vitesse.

„Over de hoogte van dat bedrag doen we echter geen uitspraken. Onze claim ligt inmiddels bij de curator van Swoop.” Sinds dit seizoen fungeert Droomparken als shirtsponsor van Vitesse.