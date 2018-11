Nieuwe dreun voor gedegradeerd Duitsland

Daardoor viel de wereldkampioen van 2014 in het eindklassement van de Nations League in divisie A buiten de top tien. Dat betekent dat Duitsland bij de loting op 2 december in Dublin voor de tien EK-kwalificatiegroepen in pot 2 terecht komt. Een tegenstander uit pot 1, met de sterkste tien landen van de Nations League, is dan onvermijdelijk.

Bij een overwinning van Portugal was Duitsland in plaats van Polen nog net in pot 1 beland. Met Nederland en Polen zitten ook Portugal, Engeland, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, België, Italië en Kroatië als groepshoofd in de eerste schaal.

De nummer een en twee van elke kwalificatiegroep, die uit vijf of zes landen zal bestaan, plaatsen zich voor het EK van 2020. Daarnaast zijn nog vier tickets te verdienen in play-offs.

