Bayern voorzichtig met Nederlandse sensatie Zirkzee

Midweeks viel de 18-jarige Nederlander in de negentigste minuut in tegen Freiburg, om Bayern meteen op voorsprong (de 2-1) te zetten. Dat was nota bene zijn debuut in de Bundesliga. Tegen VfL Wolfsburg kwam hij zaterdag net iets eerder in het veld, nu maakte hij de 1-0. Beide keren maakte Serge Gnabry vervolgens ook nog een doelpunt voor Bayern.

De man van twee treffers in vijftien minuten, zo wordt hij in de Duitse media inmiddels genoemd. „Het is prachtig dat deze jongen ons met twee balcontacten zo veel heeft geholpen”, aldus Flick. Sportdirecteur Hasan Salihamidzic was eveneens lovend over de Schiedammer. „Laten we echter voorzichtig blijven. Natuurlijk is Joshua een groot talent. Maar net als andere jonge jongens met grote mogelijkheden moet hij het allemaal nog bewijzen. Laten ze vooral niet naast hun schoenen gaan lopen.”

Advies voor Zirkzee

„Durf er voor te gaan, neem risico’s”, zo luidde het advies van Flick aan Zirkzee. „Hij is een jongen die het in zich heeft op de juiste plek te staan en vervolgens door te pakken. Bovendien heeft hij de kalmte om het af te maken. Nu gaat het er om hoe hij zich onder onze leiding verder ontwikkelt. Hij moet nog stappen gaan maken. Maar dat geldt voor al onze talenten.”

Zirkzee werd eind vorige maand door Flick overgeheveld van het tweede elftal naar de selectie. De aanvaller, die in 2017 de jeugdopleiding van Feyenoord verruilde voor die van Bayern München, ondertekende in september een contract tot medio 2023 bij ’Der Rekordmeister’.