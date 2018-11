Duitsland: wie het laatst lacht

Vooral tijdens de eerste helft van Duitsland-Nederland werd duidelijk waarom. De technische leiders binnen de Duitse voetbalbond (DFB) houden vast aan de visie waar zo’n vijftien jaar geleden voor is gekozen. Daarbij vervult Löw een sleutelrol. Geïnspireerd door de Hollandse School heeft hij een totaal andere dynamiek aan het collectief uitgevoerde reactievoetbal van Die Mannschaft gegeven. Met de wereldtitel in 2014 als bekroning, nadat in de halve finales gastland Brazilië met een nooit vertoonde 1-7 was overklast.

Dat heeft Löw niet alleen krediet opgeleverd, ook het vertrouwen bij de DFB-leiding dat hij opnieuw in staat is een kampioenselftal te formeren. Ondanks de enorme druk van de Duitse media na de snelle uitschakeling tijdens het WK in Rusland, hebben Bierhoff & co zich daarom niet laten verleiden door impulsief supportersgedrag. Zelfs niet na de laatste plaats in de Nations League.

Het is mooi dat dit in het huidige topvoetbal nog kan. Dat er nog altijd organisaties zijn die zich weigeren over te geven aan de waan van de dag. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, de vier wedstrijden tegen Frankrijk en Nederland hebben duidelijk gemaakt waarom.

Als één van de weinige elftallen willen de Duitsers altijd domineren. Een speelwijze die in ieder duel van de Nations League werd toegepast. Hoewel er niet één keer werd gewonnen, maakte Die Mannschaft wel stappen. Zo was het mooi om te zien hoe de ploeg tegen Nederland met drie aanvallers speelde, met continu twee man aan de zijkanten. Intussen wisselden Leroy Sané (22 jaar), Timo Werner (22 jaar) en Serge Gnabry (23 jaar) voortdurend van posities.

Oranje, dat gewend is aan tegenstanders met twee spitsen, had daar geen antwoord op. Het jonge keurkorps van Ronald Koeman heeft geweldige vorderingen gemaakt, maar tegen Duitsland werd duidelijk dat de volgende stap is om ook stand te houden tegen offensief ingestelde ploegen. Die, net als het Nederlands elftal, willen domineren.

Zowel de 3-0 in Amsterdam als de 2-2 in Gelsenkirchen verbloemde dat Duitsland steeds de bovenliggende partij was. Onder toezicht van een uiterst stabiele leiding die bezig is een nieuw topteam te formeren. In de wetenschap dat de voorhoede Sané, Gnabry en Werner nog tenminste drie internationale eindtoernooien mee kan. Met daarachter kort op elkaar spelende linies, waarin veel druk naar voren wordt gegeven.

Duitsland is weliswaar naar de B-groep van de Nations League gedegradeerd, hou er serieus rekening mee dat straks tijdens EURO 2020 niemand daar nog om maalt.