Lodeweges zag Koeman ’papierwinkel’ weggeven

„Het beroemde briefje”, lacht Lodeweges, die gisteren met smart wachtte op het verfrommelde ruitjespapier. „Volgens mij hebben ze het op de post gedaan. Het waren meerdere blaadjes, ook met aandachtspunten vanuit de eerste helft en eventuele scenario’s die je doorneemt met de staf.”

„Ik had niet verwacht dat Ronald Koeman dat zo ineens aan Kenny Tete zou geven. Ging ineens mijn papierwinkel over het veld, haha. Ik wil alleen graag weten wat ik heb opgeschreven, om mijn boekhouding weer compleet te maken. Als ze het willen hebben als museumstuk? Dan mogen ze alles hebben, het zijn maar een paar woorden. Het had, door het risico dat we namen, ook de andere kant kunnen opvallen. Nu viel het hartstikke mooi. Zo’n belangrijke goal, naar de Final Four en Duitsland en Frankrijk achter je laten, dat is prachtig.”