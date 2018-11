Dikke 8 voor Koeman

Een Nederlander, gevormd door de Nederlandse voetbalfilosofie en in het bezit van een indrukwekkend internationaal curriculum vitae als speler en trainer. Oranje is onder Koeman in één jaar van verstoteling tot publiekslieveling uitgegroeid. Fatalisme heeft plaatsgemaakt voor hoop. Na twee gemiste eindtoernooien (EK 2016, WK 2018) is de finale van de Nations League bereikt en ligt de weg naar kwalificatie voor EURO 2020 open.”

Ronald Koeman zorgde weer voor een succesvol Oranje volgens de contouren van de Hollandse voetbalschool.

Het is zaak dat bondscoach Ronald Koeman stoïcijns vasthoudt aan de ingezette ontwikkeling en geen concessies meer doet aan de gekozen Nederlandse spelstijl van 4-3-3. Waar het verleggen van accenten, afhankelijk van de tegenstander, uiteraard bij hoort.

Maar dat is aan Koeman wel toe te vertrouwen. Hij heeft zich aan de omstandigheden aangepast en niet star aan de oorspronkelijk ingezette koers gehouden. Het resulteert in een succesvol Oranje volgens de contouren van de Hollandse voetbalschool, dat zich in juni gaat meten met de besten uit de Nations League: Portugal, Engeland en Zwitserland. Voor zijn eerste jaar als bondscoach scoort Koeman daarom als rapportcijfer een dikke 8.

*In zijn debuutjaar heeft Koeman elf spelers laten debuteren in Oranje. Alle elf staan ongetwijfeld nog op zijn lijstje van potentiële internationals, maar voor spelers als Hans Hateboer, Wout Weghorst, Guus Til, Ruud Vormer en Justin Kluivert lijkt even geen plaats. Arnaut Danjuma Groeneveld, Javairo Dilrosun en Pablo Rosario hangen er tussenin, terwijl Frenkie de Jong, Denzel Dumfries en Steven Bergwijn in 2018 uitgroeiden tot basisspelers.

