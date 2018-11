Pechduivel achtervolgt FC Utrecht-spits

De boomlange aanvaller (2.01 meter) blijft sukkelen met zijn rechterknie. Vorig jaar, in de zomer van 2017, scheurde hij vlak na zijn komst naar de Domstad zijn voorste kruisband af.

Makienok kwam begin dit seizoen drie keer in actie voor FC Utrecht, maar bleef sinds half september aan de kant, omdat hij last kreeg van stijfheid en zwellingen in het gewricht.

Hij bezocht diverse specialisten in Nederland en Denemarken en de uitkomst is dat hij opnieuw een (kleine) operatie moet ondergaan. De verwachting is dat hij wederom maanden moet herstellen.