Tagliafico keert uitgerust terug bij Ajax

Afgelopen vrijdag werd het 2-0 in Cordoba, dezelfde uitslag stond dinsdagavond (plaatselijke tijd) op het scorebord in Mendoza. Mauro Icardi en Paulo Dybala scoorden voor Argentinië en voor beide internationals was het hun eerste goal voor de nationale ploeg.

Ajacied Nicolás Tagliafico bleef - in tegenstelling tot het vorige duel, toen hij aanvoerder was - op de bank bij Argentinië, PSV'er Erick Gutiérrez speelde alleen de eerste helft mee bij Mexico.

Argentinië heeft zich na het tegenvallende WK in Rusland herpakt onder interim-bondscoach Lionel Caloni. De tweede zege op Mexico was de vierde op rij.