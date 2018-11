Val zit Lindsey Vonn dwars

„Ik ben onderuit gegaan in de training voor de super-G en heb daarbij mijn knie pijn gedaan. Het goede nieuws: ik hoef niet geopereerd te worden. Het slechte nieuws: ik kan niet skiën in Lake Louise.”

Vonn heeft aangekondigd dat deze winter haar laatste seizoen wordt. Brandende ambitie is het recordaantal wereldbekerzeges van de Zweedse skilegende Ingemar Stenmark te verbeteren. Dat record staat op 86, Vonn heeft in haar carrière 82 overwinningen in een wereldbeker geboekt. „Lake Louise is altijd mijn favoriete wedstrijd in de wereldbeker geweest, dus ik baal enorm dat ik er niet bij kan zijn.”

Vonn is specialiste op de afdaling. Op de Spelen van begin dit jaar in Pyeongchang pakte ze brons op dit onderdeel, waarop ze olympisch kampioene werd in Vancouver 2010.