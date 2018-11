Spijtoptant dreigt oud-spits PSV mee te nemen in val

De Serviër, die wordt verdacht van fraude en matchfixing, werd enkele weken opgepakt naar aanleiding van het grootschalige onderzoek naar misstanden in het Belgische voetbal en geldt als een van de spilfiguren. In ruil voor strafvermindering (voorwaardelijke celstraf van vijf jaar en voorwaardelijke boete van 80.000 euro) sloot hij deze week een deal met het Belgische gerecht.

Tientallen bekenden uit de voetbalwereld ’met wie Veljkovic de voorbije vijftien jaar louche deals sloot’ wachten met angst en beven af, waaronder voormalig PSV-spits Mateja Kezman, zo meldt Het Nieuwsblad.

„De ex-spits van PSV en Chelsea wordt in Servië gezien als de spil in Operatie Propere Handen. Hij wordt ervan verdacht als zakenpartner van Veljkovic ettelijke miljoenen verduisterd te hebben.”

De Belgische krant noemt nog meer namen, waaronder internationals Jordan Lukaku (België) en Sergej Milinkovic-Savic (Servië) en Club Brugge-middenvelder Mats Rits, die ooit deel uitmaakte van de jeugdopleiding van Ajax.

In totaal gaat het om bijna dertig voetballers, trainers, scheidsrechter en makelaars. Ook een tiental clubs schijnt in de fout te zijn gegaan.

Kezman speelde van 2000 tot 2004 bij PSV. In die seizoen kroonde hij zich driemaal tot topscorer van de Eredivisie. Na zijn periode in Eindhoven trok de Serviër naar Chelsea. Later speelde hij ook voor Atlético Madrid, Fenerbahçe, Paris Saint-Germain en Zenit Sint-Petersburg.