’Acht keer moeten scoren tegen Ajax’

„Ik heb twee grote kansen en een penalty gemist. Ik had zeker zes keer mogen scoren”, aldus de 19-jarige aanvaller. „Natuurlijk sta ik hier met een goed gevoel. Ik maak drie goals en we winnen, maar het was zeker niet perfect.”

Jong FC Utrecht wist op voorhand dat er in de eigen Galgenwaard wat te halen viel tegen Jong Ajax, de kampioen van vorig jaar. „Ajax zet altijd hoog druk en daardoor ontstaat er vaak veel ruimte achter de verdediging. Met drie snelle aanvallers wisten we dat we kansen gingen krijgen in de counter. Ik had alleen niet verwacht dat het er zóveel zouden zijn.”

Venema baalde dat Jong FC Utrecht nonchalant op sprong met de vele mogelijkheden. „Ik ben boos dat we als team maar vier goals hebben gemaakt. Iedereen wilde op een gegeven moment zelf scoren en ging voor eigen succes. Als we het normaal uitspelen, maken we zeven of acht doelpunten.”

