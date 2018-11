WK: schrikbarend veel ontstekingsremmers

Over het hele toernooi gezien werd in de 72 uur voor een wedstrijd 726 keer een ontstekingsremmer voorgeschreven door doktoren. In totaal werden 64 duels afgewerkt, wat inhoudt dat op elk veld gemiddeld 11 van 46 spelers (inclusief wissels) ontstekingsremmers hadden geslikt.

„Er is in het voetbal geen dopingcultuur, maar wel een cultuur van ontstekingsremmers”, aldus D’Hooghe. „Er waren teams waar alle 23 spelers slikten, zelfs de derde keeper dus. Er waren zelfs spelers die verschillende ontstekingsremmers door elkaar namen, wat helemaal zinloos is. Dat zijn idioten die hun maag- en darmstelsel om zeep helpen.”