Brazilië zeker van achtste finales na moeizame zege op Zwitserland

Titelfavoriet Brazilië had voor rust het betere van het spel, maar de Zwitserse defensie kwam nauwelijks in serieuze problemen. Het duurde even voordat de vlam in de pan sloeg in Stadion 974. Na ruim 25 minuten kregen de Brazilianen een eerste kans via Vinícius Júnior. De Braziliaan van Real Madrid raakte een voorzet slecht en de Zwitserse doelman Yannick Sommer kon er een hoekschop van maken. Dat was eigenlijk de enige noemenswaardige kans in de eerste helft.

Vinicius Junior baalt van zijn gemiste kans in de 27e minuut. Ⓒ AFP

Op slag van rust vielen de lichten eventjes uit in het stadion. Het duurde een paar seconden en in no time brandde het licht weer.

Casemiro breekt ban

In de tweede helft was het lange tijd van hetzelfde laken een pak in vergelijking met de eerste 45 minuten. Er viel weinig te beleven. Ook Richarlison, die in het openingsduel van de Brazilianen tegen Servië nog goed was voor twee treffers, kon geen potten breken. Misschien had een voorzet van Vinícius Jr. in de 55e minuut meer verdiend, maar Richarlison kwam tekort om de bal binnen te werken.

Na ruim een uur spelen leek het dan toch raak te zijn voor de Brazilianen, maar de treffer van Vinícius Júnior werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Acht minuten voor tijd was het dan toch Casemiro die de ban brak voor Brazilië met een prima schot: 1-0. Voldoende voor een plek in de achtste finales.

Vinicius Junior met de Zwitserse middenvelder Fabian Rieder (rechts). Ⓒ AFP

