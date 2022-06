Verstappen dolt met Hamilton: ’Daar geen last van porpoising?’

Waar de twee vorig seizoen vrijwel elke race verhitte duels uitvochten, is het verschil op de baan tussen beiden dit jaar een stuk groter. Mede door het gestuiter waar vooral Mercedes veel last van heeft. Hamilton en zijn teamgenoot George Russell klaagden in Montreal - net als in Baku - opnieuw steen en been. Verstappen, die het probleem met Red Bull onder controle heeft en ook niet begrijpt dat de FIA wil ingrijpen, kon het niet laten om zijn oude rivaal er even mee te plagen.

Hamilton vond thuis laatst een oude Nintendo 64 in een opslagruimte en begon meteen te spelen. In Montreal zocht hij tevergeefs naar het spel Mario Kart en besloot hij uiteindelijk een Sega Genesis-console te kopen, om direct ook maar de game Ayrton Senna’s Super Monaco GP II (uit 1992) op de kop te tikken. „De afgelopen dagen heb ik dat spel veel gespeeld, maar ik was er eerlijk gezegd niet echt goed in”, aldus Hamilton, waarna Verstappen ad rem uit de hoek kwam. „Had je daar geen last van porpoising?’ De 37-jarige Brit kon wel lachen om de grap. „Nee, daar ging het best goed!”