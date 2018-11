Complimenten voor Seedorf en Onana

„Ik heb Seedorf na afloop gefeliciteerd, omdat we er samen een mooie wedstrijd van hadden gemaakt. Het was een prachtig duel om naar te kijken.” Tite wees Seedorf aan als architect van het ’nieuwe Kameroen’. „Hij heeft een creatief proces teweegbracht.”

André Onana in actie tijdens het duel met Brazilië. Ⓒ Hollandse Hoogte

Seedorf begon met Ajax-doelman André Onana in de basis en ook voor hem had Tite complimenten. „Kameroen begon met een keeper die tweebenig is en zich op die manier uit de problemen kan spelen.” Onana werd in de rust gewisseld voor Fabrice Ondoa van KV Oostende.

Ondanks alles vond Tite dat Brazilië ruimer had moeten winnen. „We zetten goed druk en creëerden een flink aantal kansen. Helaas maakten we er te weinig af.”