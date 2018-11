Laatste kans Verstappen op record

De Limburger is al de jongste winnaar aller tijden van een Grand Prix, maar hij kan ook nog de jongste coureur ooit op poleposition worden.

Dan moet de Nederlander van Red Bull wel zaterdag de kwalificatierace winnen. Alleen dan passeert hij Sebastian Vettel, die met 21 jaar en 72 dagen nu nog in de boeken staat als jongste coureur op poleposition. Dat was in 2008 in de Grote Prijs van Italië.

Verstappen won in 2016 bij zijn debuut voor Red Bull de Grote Prijs van Spanje. Hij was toen met 18 jaar en 228 dagen de jongste winnaar ooit. Nadien heeft hij nog vier keer een grand prix gewonnen, waarvan de laatste eind oktober in Mexico. Verstappen miste daar in de kwalificatie nipt de pole, zijn teamgenoot Daniel Ricciardo was net even sneller.

In de WK-stand staat Verstappen vijfde met 234 punten. Hij heeft slechts 3 punten minder dan de Fin Valtteri Bottas (Mercedes).