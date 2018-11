O’Neill en Keane vertrekken bij Ierland

Beide trainers namen het besluit twee dagen nadat Ierland doelpuntloos gelijkspeelde bij Denemarken in de Nations League.

De Ieren eindigden met twee punten als laatste in groep 4 van divisie B en degradeerden daardoor naar divisie C. Denemarken werd eerste en promoveerde. Wales eindigde als tweede.

O’Neill en Keane, die zich met Ierland niet voor het WK in Rusland wisten te plaatsen, verlengden in januari hun contracten nog tot eind 2020. O’Neill had de Ierse ploeg sinds 2013 onder zijn hoede. Bij het EK van 2016 bereikte Ierland de achtste finales.

„We danken Martin en Roy voor hun werk en de impact die ze hebben gehad”, zegt John Delaney, voorzitter van de Ierse voetbalbond. „Er zijn vele hoogtepunten geweest de laatste vijf jaar, vooral het EK van 2016. Dat toernooi zal lang in de gedachten blijven bij de Ierse supporters.”