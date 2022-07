Premium Het beste van De Telegraaf

Vingegaard geeft Jumbo-Visma waar het al jaren naar snakte Merijn Zeeman: ’Dit betekent meer dan alleen het winnen van de Tour’

De truien in Parijs, met Van Aert en Vingegaard naast Pogacar. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - De vreugdetranen die een dag eerder na de allesbeslissende tijdrit vloeiden bij Jumbo-Visma, waren er ook op de Champs-Élysées. Op het moment dat geletruidrager Jonas Vingegaard zijn fiets onder luid gejuich van vele Deense landgenoten over de eindstreep rolde, was de eerste Tour-zege en daarmee langgekoesterde droom voor de Nederlandse ploeg uitgekomen. Het pijnlijke verlies van Primoz Roglic in 2020 spookte door het hoofd, maar ook - bij veel leden van de staf - het proces vanaf 2012 waarin Jumbo op een bepaald moment zelfs op sterven na dood was. „Dit betekent veel meer dan alleen het winnen van de Tour”, stelt sportief directeur Merijn Zeeman.