ADO knokt zich in extremis naast Excelsior

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Maar Steijn was tot het einde scherp in Kralingen, toen de grote spits Thomas Verheydt een bal wist te verlengen in het strafschopgebied. Hij stiftte de 1-1 over keeper Stijn van Gassel en gaf ADO op de valreep een licht voordeel. Het leidde tot een glunderende vader Maurice, trainer van Sparta, op de tribunes.

Alle ogen waren daarvoor op de van Feyenoord gehuurde dribbelaar Azarkan gericht. Hij moest het duel in Almelo laten schieten door hoofdletsel, na een enorme beuk in het eerste duel tegen Heracles. Zijn terugkeer gaf Excelsior zijn extra’s weer terug. Het turbomannetje snelde langs verdedigers en stond aan de basis van al het gevaar van Excelsior. Zijn goal in de 47e minuut bij de tweede paal, toen ADO-goalie Hugo Wentges een voorzet van Couhaib Driouech aan zich voorbij liet schieten, geeft Excelsior lucht voor het slot van de krachttoer richting de Eredivisie.

Overleven

Excelsior moet zondag ‘Den Haag’ zien te overleven, waar een stijf uitverkocht huis wacht. Het zal kolken om ADO na een jaar van tegenslag en rumoer direct weer terug de Eredivisie in te krijgen. En dat is nodig ook.

Azarkan zorgde voor 1-0 Ⓒ ANP/HH

Want ADO liet eigenlijk niet zoveel zien in Kralingen, waar eigenlijk minder werd uitgekeken naar het duel met de fysiek sterke en duellustige Hagenaars, dan eerder naar de clash met de graag ‘voetballende’ (toen nog) Eredivisionist Heracles. Het kreeg zijn gevreesde topschutter Thomas Verheydt nauwelijks in stelling, de aanvoer naar hem toe werd keurig dichtgehouden door de ploeg van Marinus Dijkhuizen of was van te matige kwaliteit.

ADO leek wel sterk uit de startblokken te schieten, toen Sem Steijn op de rand van het strafschopgebied ineens kon uithalen. Maar zijn bal zwaaide af langs de voor ADO verkeerde kant van de paal. Vervolgens stichtte de thuisploeg het meeste gevaar. Reuven Niemeijer stuitte na ruim een kwartier spelen van dichtbij op Wentges, uit een voorzet van Azarkan. Na 25 minuten schoot Azarkan zelf over, toen hij zich slim liet uitzakken na eerst een bal te hebben meegegeven op zijn rechtsback Siebe Horemans, die teruglegde.

Vuist maken

Het lukte ADO maar niet om een vuist te maken. Ook niet na rust, toen het niveau van het normaal goed voetballende Excelsior steeds verder terugzakte. Dat had vermoedelijk ook te maken met de wissel van Azarkan op een uur spelen, die even daarvoor zijn spits Thijs Dallinga nog voor de keeper had gezet na een nieuwe dribbel, maar Dallinga kreeg de 2-0 niet langs Wentges.

Vervolgens ontspon zich een duel waarin nauwelijks meer iets gebeurde voor beide goals. Een echt offensief van ADO bleek uit. Alleen Verheydt drukte in de 87e minuut vanaf een meter of zestien nog af toen er ineens een bal voor zijn voeten viel, maar de inzet was te slap. En toen was daar Steijn als Haagse redder. ADO zal zondag, in het allesbeslissende duel voor een terugkeer naar de Eredivisie, in ieder geval anders voor de dag moeten komen. Want de Eredivisie-droom van Excelsior is nog steeds dichtbij.