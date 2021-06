Strijdlustige Shanice van de Sanden ’gewoon’ van de partij op Olympische Spelen

Voetbal

Rode Duivel Timothy Castagne komt goed weg: ’Anders was het einde carrière’

Timothy Castagne viel in de eerste EK-wedstrijd tegen Rusland uit met een dubbele breuk in de oogkas. Het EK zit erop voor de Rode Duivel, maar de zware operatie wees uit dat hij ternauwernood aan véél erger is ontsnapt: was de blessure drie centimeter hoger, dan was dat het einde van zijn carrière....